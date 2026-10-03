Βαρύ είναι το πλήγμα που έχει υποστεί ο αγροτικός κόσμος στο Οροπέδιο Λασιθίου, μετά την έντονη βροχόπτωση που προκάλεσε εκτεταμένες και ολοκληρωτικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καμινακίου και ελεγκτής του ΕΛΓΑ Κώστας Φουκαράκης η εικόνα που έχει διαμορφωθεί είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις ζημιές να είναι τεράστιες. Πατάτες και κηπευτικά καταστράφηκαν, με την παραγωγή να έχει υποστεί σοβαρότατο πλήγμα. Πίσω από κάθε κατεστραμμένο χωράφι βρίσκονται μήνες δουλειάς, έξοδα και οικογένειες που περίμεναν να εξασφαλίσουν το εισόδημά τους.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη καθώς οι παραγωγοί καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν χειμώνα με το κόστος διαβίωσης και ιδιαίτερα τη θέρμανση και το πετρέλαιο να παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Η απογοήτευση και η αγωνία είναι έντονες ενώ για πολλούς αγρότες πλέον δεν τίθεται μόνο θέμα απώλειας μιας παραγωγής, αλλά ζήτημα επιβίωσης.

Στο βίντεο του Σπύρου Λιανάκη που ακολουθεί αποτυπώνεται η μεγάλη καταστροφή

