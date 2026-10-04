Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι υπάρχει έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση ανατολικά της Ιεράπετρας. Ο δρόμος από τα Φέρμα και μετά είναι μη προσβάσιμος, έχει μετατραπεί σε ποτάμι και είναι συνεχείς οι καταπτώσεις και βραχοπτώσεις καθ΄ όλο το μήκος. Υπάρχει πλήρης αποκλεισμός του τμήματος της επαρχιακής οδού από το ξενοδοχείο ΚAΚKOS BAY και προς Σητεία και από τους φωτεινούς σηματοδότες (φανάρια) του Κουτσουρά και προς Ιεράπετρα .
Κάνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες να μην κυκλοφορούν στην περιοχή και να παραμένουν σε ασφαλές μέρος.
Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης:
112 (ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης) ,
199 (Πυροσβεστική Υπηρεσία,
100 (Αστυνομία)
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης