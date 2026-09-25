Στην Νεκταρία Παγκάλου – αποχαιρετισμός από τον πατέρα της

Υπάρχουν στιγμές που οι λέξεις μοιάζουν φτωχές. Σήμερα ήρθαμε εδώ να αποχαιρετήσουμε έναν υπέροχο άνθρωπο. Μία γυναίκα δυναμική, μαχητική, με πολιτική άποψη, αγάπη για τον τόπο μας και βαθιά, ανιδιοτελή διάθεση προσφοράς στον συνάνθρωπο.

Κόρη μου, από μικρό παιδί ήσουν γεμάτη ζωή, δραστήρια και χαμογελαστή, έτοιμη πάντα να χαρείς την κάθε μέρα. Αν και από τη γέννησή σου, όπου κινδυνεύσαμε να σε χάσουμε, και στα σχολικά σου χρόνια, όπου έχασες προσωρινά το φως σου, η ζωή σου επιφύλασσε κάποιες αναποδιές, εσύ με τη δύναμη της ψυχής σου και τη βοήθεια της οικογένειάς σου τις προσπέρασες όλες με πείσμα.

Έκανες τρία παλικάρια, τρία όμορφα παιδιά που σε αγαπούσαν πάρα πολύ και στάθηκαν δίπλα σου μέχρι το τέλος της ζωής σου. Είχες δύο αδέρφια που ήσασταν πολύ αγαπημένα, γιατί αυτές τις αξίες είχατε πάρει από το σπίτι μας. Στάθηκαν κι εκείνοι μέχρι το τέλος δίπλα σου.

Τη ζωή, Νεκταρία μου, την αγαπούσες πολύ και συνέχιζες να αγωνίζεσαι. Μεγάλωσες τα τρία σου παιδιά και πρόλαβες να χαρείς δύο υπέροχα εγγονάκια, που και αυτά με τη σειρά τους σε λάτρεψαν.

Πριν από ενάμιση χρόνο ξεκίνησε μια νέα περιπέτεια με την υγεία σου. Μακρά και δύσκολη. Δε σταμάτησες ποτέ να αγωνίζεσαι και να παλεύεις. Κράτησες μέχρι το τέλος την αξιοπρέπεια και την πίστη ότι θα καταφέρεις να βγεις νικήτρια και θα γυρίσεις στη ζωή που τόσο αγαπούσες.

Η μεταμόσχευση που περίμενες με αγωνία, πραγματοποιήθηκε. Η εξέλιξη όμως δεν ήταν αυτή που περιμέναμε και ευχόμασταν όλοι. Οι τελευταίες μας ελπίδες ήταν στο εξωτερικό, αλλά δεν ήταν αρκετές. Ο οργανισμός σου δεν άντεξε.

Ο αποχαιρετισμός, αγάπη μου, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Μένουν όμως οι αναμνήσεις, η προσφορά σου και η θέση που κατέκτησες στις καρδιές όσων σε γνώρισαν.

Νεκταρία μου, χαμογελαστό μου κορίτσι, αποχαιρετούμε τον ευγενικό άνθρωπο, τον πρόθυμο να βοηθήσει όλο τον κόσμο.

Καλό ταξίδι, κόρη μου. Να μην ξεχάσεις ποτέ αυτό που μου έλεγες: «Εγώ, μπαμπά, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι μέχρι να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να αγωνίζεται κι αυτός».

Καλό ταξίδι, παιδί μου.

Εγώ, η οικογένειά μου και τα παιδιά της, ευχαριστούμε θερμά όλο τον κόσμο που στέκεται δίπλα μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ιδιαίτερα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, στους γιατρούς και την ελληνική κοινότητα της Πίζα, καθώς και τον ιερέα από τη Φλωρεντία, που συμπαραστάθηκαν στον δύσκολο αγώνα που έδινε η κόρη μου.

Ο πατέρας σου

Γεώργιος Πάγκαλος