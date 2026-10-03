Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς στις περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία, καθώς έχουν ήδη αναφερθεί εγκλωβισμένα οχήματα.

Μάλιστα, ένα όχημα εντοπίστηκε στη θάλασσα στην παραλία Γαλήνη, γεγονός που καταδεικνύει τους κινδύνους που εγκυμονούν από τις μεγάλες ποσότητες νερού και τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Για όσους χρειάζεται να μετακινηθούν προς Μακρύ Γιαλό και Σητεία, η σύσταση είναι να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον ΒΟΑΚ, με πρόσβαση από το Καβούσι.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις πληγείσες περιοχές και σε καμία περίπτωση να μην επιχειρούν να διέλθουν από σημεία όπου έχει συσσωρευτεί νερό, καθώς η κατάσταση στο οδικό δίκτυο παραμένει επικίνδυνη, επισημαίνει ο Ιωάννης Γαϊτανάκης, Προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας,