Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο Ιεράπετρας – Σητείας, στο ύψος των Φέρμων.

Τα συνεργεία επιχειρούν στο σημείο, προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και να διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και την επαναφορά της κυκλοφορίας.

Στο σημείο βρέθηκαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, παρακολουθώντας από κοντά την πορεία των εργασιών.

Στόχος είναι η αποκατάσταση του οδοστρώματος και των υποδομών στο συγκεκριμένο τμήμα, ώστε ο δρόμος να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία με ασφάλεια.