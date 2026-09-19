ΚΗΔΕΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 1500 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

ΤΑΦΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΣΑ