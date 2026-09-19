ΚΗΔΕΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 1500 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΤΑΦΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΣΑ
ΚΗΔΕΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 1500 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΤΑΦΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΣΑ
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
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