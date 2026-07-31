Ενίσχυση στην επίθεση για τον ΑΟ Βραχασίου με τον Νιγηριανό Julius Osakpolor Iyore όπως έκανε γνωστό με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Α.Ο. Βραχασίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Julius Osakpolor Iyore, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η διοίκηση του συλλόγου προχώρησε σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, ενισχύοντας ουσιαστικά την επιθετική γραμμή της ομάδας μας.

Ο 25χρονος υψηλόσωμος επιθετικός, με ύψος 1,88 μ., έρχεται με εξαιρετικές συστάσεις και σημαντικές παραστάσεις από τα γήπεδα της Γερμανίας και της Γαλλίας. Πρόκειται για έναν δυνατό ποδοσφαιριστή στις προσωπικές μονομαχίες, με ταχύτητα, δύναμη και έντονη παρουσία στην αντίπαλη περιοχή.

Ο Julius Osakpolor Iyore ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Dynamo Benin City στη Νιγηρία. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Σουηδία, όπου αγωνίστηκε στις Tiki Taka FC και IFK Enköping Academy, πριν συνεχίσει την καριέρα του στη Γερμανία με τις SV Heidingsfeld, TG Höchberg και TSV Lohr.

Τελευταίος του σταθμός, πριν φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα του Α.Ο. Βραχασίου, ήταν η RT Rennes της Γαλλίας.

Julius, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Α.Ο. Βραχασίου!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ασπρόμαυρη φανέλα!