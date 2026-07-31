Στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οδηγήθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, ο οποίος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Ο συλληφθείς προσήχθη ενώπιον της εισαγγελικής αρχής, η οποία αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες αν θα του ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν θα λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά την έρευνα της ΔΑΕΕ για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε σε σημείο της περιοχής Κρύα Βρύση, όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης, σε μικρή απόσταση από τον επαρχιακό δρόμο.

Οι ανακριτικές αρχές αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρίες κατοίκων και το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος ορίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, διαπιστώνεται υπερφόρτωση σε ένα από τα καλώδια του δικτύου, το οποίο φέρεται να υπέστη τήξη και στη συνέχεια να προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Η διαδικασία ενώπιον της Εισαγγελίας βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις των δικαστικών αρχών για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση της υπόθεσης.