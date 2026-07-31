Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το απόγευμα της Παρασκευής στους κατοίκους και επισκέπτες περιοχών του νότιου Ρεθύμνου, εξαιτίας της εξέλιξης της πυρκαγιάς και των αναζωπυρώσεων που εξακολουθούν να εκδηλώνονται.

Ειδικότερα, η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου να απομακρυνθούν προληπτικά με κατεύθυνση προς τα Λευκόγεια, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Η νέα ειδοποίηση έρχεται ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης και του Ασώματου.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύ