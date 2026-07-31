Έπειτα από μία εξαιρετικά δύσκολη ημέρα, αυτή της 29ης Ιουλίου και μία πολύ δύσκολη νύχτα που ακολούθησε, το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου κατέστη δυνατή κατόπιν υπερπροσπάθειας των Πυροσβεστών κι άλλων αρκετών πολιτών, η οριοθέτηση της φωτιάς, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας του Δήμου Σητείας.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Μαρίζας Ψαράκη στην ΑΝΑΤΟΛΗ η φωτιά λόγω των σφοδρών ανέμων και του ανάγλυφου της περιοχής, εξαπλώθηκε με ταχύτητα σε μία μεγάλη έκταση με αρκετά μέτωπα κατευθυνόμενη από την Αγία Τριάδα μέχρι τον ΑΗΣ Αθερινόλακου, αλλά και τον οικισμό του Γούδουρα. Ευτυχώς απεφεύχθησαν τα χειρότερα και στις δύο περιπτώσεις.

Οι συνθήκες κατάσβεσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, αφού λόγω των ισχυρών ανέμων η ταχύτητα της φωτιάς «ήταν τρομακτική» -όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από την πλευρά της Πυροσβεστικής- με αποτέλεσμα δυστυχώς να υπάρξουν εγκλωβισμοί Πυροσβεστών. Τρεις Πυροσβέστες υπέστησαν εγκαύματα, ενώ δύο τραυματίστηκαν (σπάσιμο ποδιού και τραύμα στο μάτι). Συνολικά πέντε Πυροσβέστες δηλαδή, από την Σητεία, την Ιεράπετρα και το Ηράκλειο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της Σητείας και της Ιεράπετρας, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η ζωή τους. Επίσης δύο πυροσβεστικά οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Πολύ δύσκολο συμβάν

Από την πλευρά της Πυροσβεστικής γίνεται λόγος για ένα πολύ δύσκολο συμβάν συνολικά. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας, του Αγίου Νικολάου, του Τζερμιάδου καθώς και δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ. Επίσης συνετέλεσαν και βοήθησαν με κάθε τρόπο η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και του Δήμου Σητείας, η Τ.Κ. του Γούδουρα, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, μέλη εθελοντικών ομάδων, όπως η ΕΔΕΑΚ και άλλοι εθελοντές, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καθώς επίσης η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λόγω των ισχυρών ανέμων και της μορφολογίας του εδάφους είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα ενώ μέσα σε λίγα λεπτά δημιουργούνταν νέες εστίες.

Ακόμα δεν υπάρχει ακριβής εικόνα σε ό,τι αφορά την έκταση, χορτολιβαδική, δασική αλλά και καλλιεργήσιμη (ελιές κι αμπέλια), την οποία αποτέφρωσαν στο πέρασμα τους οι πύρινες φλόγες. Ωστόσο γίνεται λόγος για πάρα πολλά στρέμματα καθώς και ένα μεγάλο μέρος του αρδευτικού δικτύου που έχει καταστραφεί.

Απειλήθηκε και ο ΑΗΣ Αθερινόλακου με την φωτιά να φτάνει στην περίφραξη του, ωστόσο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν και αποτρέψουν τα χειρότερα, όπως αντίστοιχα και στον οικισμό του Γούδουρα και της Αγίας Τριάδας.

Μέτωπα της φωτιάς ήταν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπου συνεχιζόταν η επιχείρηση κατάσβεσης καθώς και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, μέχρι περίπου τις 10, όταν επιτέλους αντιμετωπίστηκαν τα μέτωπα. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέμειναν -και θα εξακολουθήσουν- στην περιοχή την χθεσινή ημέρα για την φύλαξη της περιοχής και τυχόν αναζωπυρώσεις. Για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση.

Για μία δύσκολη κατάσταση έκανε λόγο και ο Πρόεδρος του Γούδουρα κ. Κων. Παθιάκης. Εστίασε στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και στο ανάγλυφο της περιοχής, που συνέβαλαν, ώστε η φωτιά να λάβει μεγάλες διαστάσεις. Η Τοπική Κοινότητα συνέδραμε με κάθε τρόπο στην προσπάθεια αντιμετώπισης και διαχείρισης της κατάστασης.

Εκκένωση του Γούδουρα

Ενεργοποιήθηκε το 112 και το βράδυ της Τετάρτης έγινε και εκκένωση του οικισμού με την εφαρμογή του προβλεπόμενου σχεδιασμού για την μεταφορά κατοίκων, αλλά κι επισκεπτών προς την περιοχή του Μακρύ Γιαλού. Εκεί μάλιστα είχε προετοιμαστεί και ο χώρος του πρώην δημαρχείου Μακρύ Γιαλού για την φιλοξενία όσων επιθυμούσαν.

Από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σητείας ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Φυγετάκης αναφέρθηκε στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η ένταση των ανέμων, το δύσβατο της περιοχής επισημαίνοντας ότι λόγω των ριπών του που άλλαζαν άρδην κατεύθυνση δεν ήταν εύκολο να προσδιοριστεί η κατεύθυνση του ανέμου. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε στο έκτακτο ΠΕΣΟ και η εκκένωση του Γούδουρα, περισσότερο προληπτικά κι όχι τόσο γιατί κινδύνευε το χωριό. Εκτιμήθηκε ότι είναι πιθανή η αλλαγή του ανέμου από στιγμή σε στιγμή κι αν αυτό συνέβαινε, ενδεχομένως δεν θα υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος ενημέρωσης του κόσμου και σωστής αντίδρασης.

Παράλληλα ο κ. Φυγετάκης ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους εγκαυματίες και τραυματίες Πυροσβέστες κι ευχαρίστησε θερμά για την πολύτιμη συνδρομή τους καθώς και για την καθοριστική συμβολή και βοήθεια όλων όσων συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης και στην διαχείριση της όλης κατάστασης. Ο Δήμος Σητείας προέβη σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια σε συνεργασία με την Περιφέρεια -Αντιπεριφέρεια Λασιθίου και τους εμπλεκόμενους φορείς και πλέον έπεται, όπως συμπλήρωσε, το στάδιο απολογισμού των ζημιών, με μεγάλο πρόβλημα το δίκτυο άρδευσης το οποίο έχει καεί σε μια μεγάλη έκταση. Πρέπει να γίνει αποτύπωση της καμένης περιοχής και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Δυνατοί άνεμοι

Για μία δύσκολη ημέρα έκανε λόγο τέλος ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Γιάννης Ανδρουλάκης. Αναφέρθηκε αρχικά στην φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη κοντά στον οικισμό των Μαλών και στην κινητοποίηση για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Ακολούθως το απόγευμα ξεκίνησε η φωτιά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την Αντιπεριφέρεια, τα μνημόνια συνεργασίας, τα μηχανήματα έργου, υδροφόρες, υπήρξε άμεσα πρώτη συνεννόηση με το επιχειρησιακό κέντρο, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας κ. Γιώργο Τσαπάκο καθώς και το Δήμο Σητείας και τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκο Φυγετάκη. Ζητήθηκαν επίσης εναέρια μέσα, για τα οποία υπήρχε διαθεσιμότητα από την Ρόδο και το Ηράκλειο, πλησίασαν ελικοφόρα, αλλά δε μπόρεσαν να κάνουν ρίψεις λόγω των καιρικών συνθηκών.

Στο πεδίο μετέβησαν υδροφόρες της ΠΕ Λασιθίου, του Δήμου Σητείας κι άλλες, οι οποίες παρέμειναν στην περιοχή και μετά την οριοθέτηση της φωτιάς το πρωί της Πέμπτης, δεδομένων των ανέμων που συνέχισαν να πνέουν στην περιοχή, υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων, όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο ίδιος μετέβη στην περιοχή την Τετάρτη και περιγράφοντας την κατάσταση, έκανε λόγο για την διαχείριση ενός δύσκολου συμβάντος. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω του αέρα, με εστίες κατά μήκος του δρόμου και περιμετρικά του Αθερινόλακκου, όπου λόγω του αέρα, καψιλίθρες δημιουργούσαν μικρές εστίες, εντός. Ευτυχώς χάρις τις προσπάθειες που έγιναν, αντιμετωπίστηκε ο όποιος κίνδυνος.

Δύο μέτωπα

Ωστόσο η φωτιά κινούνταν ανεξέλεγκτα σε δύο κυρίως μέτωπα, δυτικά μετά τον Αθερινόλακκο και ανατολικά, όπου υπήρχε φόβος για μετακίνησή της προς τον Γούδουρα και την ευρύτερη περιοχή, αφού οι άνεμοι ήταν ιδιαίτεροι ισχυροί. Συγκλήθηκε έκτακτο ΠΕΣΟ τότε και αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του 112 για την περιοχή του Γούδουρα και του Ασπρόλιθου, κυρίως γιατί δεν μπορούσε να προβλεφθεί η εξέλιξη της κατάστασης, αλλά κι επειδή η διαδικασία της εκκένωσης απαιτεί χρόνο, ενεργοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού για την μετακίνηση των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων πληθυσμού κι εφαρμογή όλων των σχετικών πρωτοκόλλων, κάτι που έγινε. Επίσης από τις συνθήκες που δημιουργούνται από την φωτιά (καπνός, οσμές) από τα οποία έπρεπε να προστατευθούν οι πολίτες. «Έπρεπε να προνοήσουμε για όλα τα ενδεχόμενα σενάρια. Η νύχτα ήταν δύσκολη».

Δύσκολη η πρόσβαση οχημάτων

Ένα πρόβλημα επιπλέον που δυσχέρανε το έργο της κατάσβεσης ήταν το ανάγλυφο της περιοχής, η έλλειψη προσβασιμότητας των οχημάτων σε σημεία στο πεδίο.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες ζητήθηκαν και πάλι εναέρια μέσα, αλλά λόγω του αέρα ήταν δύσκολη η προσέγγιση. Ωστόσο η αλλαγή κατεύθυνσης του αέρα και η υπερπροσπάθεια των δυνάμεων για την κατάσβεση συνετέλεσαν ώστε τελικά η φωτιά «να πιαστεί», όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, να μειωθεί η ένταση κι εν τέλει έπειτα από αρκετές ώρες το πρωί της Πέμπτης να οριοθετηθεί.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε όλους όσοι συμμετείχαν στην κατάσβεση της φωτιάς, στην παροχή βοήθειας όπου χρειάστηκε, στην διαχείριση της κατάστασης με την εκκένωση των περιοχών κλπ., εστιάζοντας στην σπουδαιότητα του σωστού συντονισμού και της συνεργασίας κι απευθύνοντας θερμές ευχαριστίες προς όλους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους Πυροσβέστες που τραυματίστηκαν καθώς επιχειρούσαν στην κατάσβεση της φωτιάς, ευχόμενος από καρδιάς ταχεία ανάρρωση.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο συμβάν της καύσης δύο πυροσβεστικών οχημάτων επισημαίνοντας ότι πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα διότι είναι απαραίτητα για την Π.Ε. Λασιθίου.

Η επόμενη μέρα

Επίσης σημείωσε ότι ήδη την Πέμπτη ξεκίνησε επαφές με αρμοδίους των υπουργείων και των υπηρεσιών σε ό,τι αφορά την καταγραφή, την χρηματοδότηση και την αποκατάσταση των ζημιών και βλαβών (καλλιέργειες, αρδευτικά δίκτυα κλπ ) προκειμένου να γίνουν άμεσα οι προβλεπόμενες ενέργειες και να εξεταστεί και η προοπτική διαχείρισης εκτάκτου ανάγκης της πληγείσας περιοχής.

Τέλος ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο τραγικό συμβάν, του θανάτου των Πυροσβεστών στο Ρέθυμνο τονίζοντας «όλη η Κρήτη πενθεί για τους δικούς μας ανθρώπους της πρώτης γραμμής, που δίνουν καθημερινά την μάχη με κίνδυνο της ζωής τους. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων και στο Σώμα της Πυροσβεστικής. Είναι μία δύσκολη ημέρα σήμερα για όλη την Κρήτη».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ