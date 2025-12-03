Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού πατριαρχείο μετέθεσε τον Μητροπολίτη Λάμπης και Σφακίων Ειρηναίο της Εκκλησίας Κρήτης στην Μητρόπολη Μοσχονησίων.

Η απόφαση της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να μεταθέσει τον Μητροπολίτη Λάμπης και Σφακίων κ. Ειρηναίο στη Μητρόπολη Μοσχονησίων αποτελεί ένα γεγονός που προκαλεί συζήτηση εντός και εκτός Εκκλησίας. Χωρίς ο ίδιος να έχει υποβάλει παραίτηση, ούτε να έχει ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στη θέση του, ο Σεβασμιώτατος εξελέγη Μητροπολίτης Μοσχονησίων και καλείται τώρα να αποχωρήσει από την Κρήτη, την οποία διακόνησε επί σειρά ετών με συνέπεια, ταπείνωση και ποιμαντική ευθύνη.

Με την αποχώρησή του, κενώνεται ακόμη μία θέση στην Επαρχιακή Σύνοδο, η οποία πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με την απουσία δύο Μητροπολιτών από τη σύνθεσή της. Η συγκεκριμένη κατάσταση ενεργοποιεί ρητή πρόβλεψη του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας Κρήτης: όταν δύο μέλη της Επαρχιακής Συνόδου απουσιάζουν, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει την αρμοδιότητα να αποστείλει αντικαταστάτες, ώστε η Σύνοδος να συνεχίσει την εύρυθμη και κανονική λειτουργία της. Η διάταξη αυτή θεσπίστηκε για να διασφαλίζει τη συνέχιση της συνοδικής διαδικασίας, ανεξαρτήτως έκτακτων μεταβολών ή κενώσεων θέσεων.