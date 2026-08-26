Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ληστεία σε επιχείρηση για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ηλικίας 44 και 46 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί όπλων και βεγγαλικών και φωτοβολίδων.

Ειδικότερα ξημερώματα της 28.07.2026, ο άγνωστος δράστης μετέβη σε κατάστημα- περίπτερο, χρησιμοποιώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα, έχοντας καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου με κράνος δικυκλιστή και με την απειλή πυροβόλου όπλου εξανάγκασε τον υπάλληλο της επιχείρησης να παραδώσει το ποσό των -70- ευρώ από τις εισπράξεις και εν συνεχεία διέφυγε με το ανωτέρω όχημα.

Από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και την ενδελεχή έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε ο 46χρονος ημεδαπός ο οποίος προέβη στη διάπραξη της ληστείας. Επιπλέον ταυτοποιήθηκε ακόμα ένας ημεδαπός 44 ετών για την εμπλοκή του στην εν λόγω ληστεία.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν χθες στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κροτίδα, αναδιπλούμενο μαχαίρι, 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 2 κράνη μοτοσικλετιστή, διάφορα είδη ρουχισμού.

Επιπλέον κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.