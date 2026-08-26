Οι Δρίμες του Αυγούστου και μια γενική πρόβλεψη καιρού από 20/8/2026 έως 15/2/2027

Του Μιχαλη Γεροντη

Μπορούμε, αγαπητοί φίλοι σε γενικές γραμμές να προβλέψουμε τον καιρό των πρώτων μηνών με τις Δρίμες που παρατηρήσαμε από 1 – 6 Αυγούστου που μας πέρασαν, δηλαδή από τα τέλη Αυγούστου ως τα μέσα του Φλεβάρη 2027.

Παρά τα συνεχή μελτέμια, σχεδόν όλο το καλοκαίρι του 2026, προβλέπουμε και από τη ζέστη των ημερών 1-6 Αυγούστου, ταραχή και συννεφιές στην ατμόσφαιρα ως το τέλος του Οκτωβρίου με μεγάλη πιθανότητα για πρωτοβρόχια σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη μας, νωρίς. Με αδύνατο το Νοέμβρη και με απότομο δυνατό κρύο τον Δεκέμβρη, κυρίως μετά τις 20 και χιόνια την Πρωτοχρονιά. Ο Ιανουάριος ολόκληρος του 2027 περνά με όλα τα φαινόμενα, κυρίως δυνατές βροχές και 3 χιονιές στις αρχές Φεβρουαρίου.

Παρατήρησα ότι ο καιρός το χειμώνα θα έρθει από τις Άλπεις, Βορειοδυτικής κατεύθυνσης, που θα συνεχιστεί και το Μάρτιο με δυνατές βροχές.

Η Δυτική Ευρώπη θα πάθει μεγάλες ζημιές φέτος από πλημμύρες (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κεντρική Ευρώπη). Στην Ανατολική Μεσόγειο θα ακολουθήσει ο βαρύς χειμώνας του 2027.

Θα παρακολουθήσουμε τα σημάδια και στις ημέρες 26-31 Αυγούστου, για να δούμε εάν επαληθευτούν οι πρώτοι μήνες από Μάρτιο ως το Μάιο του 2027.

Η επόμενη δημοσίευση θα γίνει στις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη για όλο το 12μηνο.