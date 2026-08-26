Ο Άγιος Νικόλαος ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του διεθνούς αθλητικού ενδιαφέροντος, υποδεχόμενος για 8η συνεχόμενη χρονιά κορυφαίους αθλητές του Cliff Diving από όλο τον κόσμο, σε μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη, την Κρήτη και την Ελλάδα.

Το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, η εμβληματική Λίμνη Βουλισμένη του Αγίου Νικολάου μετατρέπεται σε ένα μοναδικό φυσικό στάδιο, φιλοξενώντας ένα διήμερο υψηλού αθλητικού επιπέδου, έντασης, αδρεναλίνης και θεάματος.

Δεκαεπτά αθλητές διεθνούς κύρους από την Ευρώπη και την Αμερική θα πραγματοποιήσουν εντυπωσιακές καταδύσεις από τα βράχια της Λίμνης, από ύψος περίπου 20 μέτρων, δοκιμάζοντας τα όρια της δύναμης, της τεχνικής, της ακρίβειας και της τόλμης τους.

Οι αθλητές που θα συμμετάσχουν είναι:

ΑΝΤΡΕΣ

1. Jan Wilko Heinzel / Γερμανία

2. Remi Schüpbach / Ελβετία

3. Owen Weymouth / USA

4. Tim Thesing / Γερμανία

5. Laso Schaller / Ελβετία

6. Orlando Alfaro / Ελβετία

7.Jean-David Duval / Ελβετία

8. Matthias Appenzeller / Ελβετία

9. Martin Bollier / Ελβετία

10. Charles-Antoine Labadie / Καναδάς

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1. Annika Bornebusch / Δανία

2. Madeleine Bayon / Γαλλία

3. Ellie Smart / USA

4. Maike Halbisch / Γερμανία

5. Celia Fernández López / Ισπανία

6. Caitlyn Padgett / Καναδάς

7. Nelli Chukanivska / Ουκρανία

Η διοργάνωση αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της προσπάθειας να προσφέρει σε ντόπιους κατοίκους και επισκέπτες εκδηλώσεις υψηλού κύρους, ποιότητας και δυναμικής – και με στόχο να αναδειχθεί τα επόμενα χρόνια ο Άγιος Νικόλαος ως διεθνής προορισμός αθλητικού τουρισμού.

Το event θα παρουσιάσει, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Λιανός.

Παράλληλα θα υπάρχουν και πολιτιστικές δράσεις, που θα κορυφωθούν με τη συναυλία σπουδαίου Έλληνα καλλιτέχνη, το όνομα του οποίου θα αποκαλυφθεί τις επόμενες ημέρες.

Το Cliff Diving 2026, μια διοργάνωση – υπερθέαμα που κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες θεατές, τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας και την Infinity Drop.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ CLIFF DIVING AGIOS NIKOLAOS 2026

MEN

Jan Wilko Heinzel / Γερμανία

Νικητής του Cliff Diving Championship στις Φιλιππίνες το 2015 και το 2016, καθώς και των International Cliff Diving Championships στην Ελβετία το 2021, το 2023 και το 2025.

Owen Weymouth / USA

FINA Best Male High Diver 2021 / ιδρυτής του High Diving Institute και του Clean Cliffs Project / 15ος στο Red Bull Cliff Diving World Series 2021 / 11ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα High Diving 2022 στη Ρώμη / πολλαπλές συμμετοχές σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Laso Schaller / Ελβετία

Κάτοχος Guinness World Record για το υψηλότερο cliff jump: 58,8 m / ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους extreme cliff divers παγκοσμίως

Charles-Antoine Labadie / Καναδάς

Παγκόσμιος Πρωταθλητής Junior High Diving 2022 / 12ος στο Red Bull Cliff Diving World Series στο Montréal 2024 / ασημένιος στο High Diving του American Cup 2026

Orlando Alfaro / Ελβετία

3ος στο Swiss High Diving Championship Junior / 12ος στο World Aquatics High Diving Junior Championships 2024 / 2ος στο International Cliff Diving Championship 2025 / 4ος στο Agios Nikolaos Cliff Diving 2025 / ένα από τα ανερχόμενα ονόματα της ελβετικής high diving σκηνής.

Matthias Appenzeller / Ελβετία

10ος στο Red Bull Cliff Diving World Series – Sisikon 2022 / 12ος στο πρώτο European High Diving Championships στη Ρώμη το 2022 / Πρωταθλητής Ελβετίας στο High Diving το 2022 – 9ος στο Red Bull Cliff Diving World Series στο Beirut το 2019 / 6ος στο Red Bull Cliff Diving Exhibition στο Oslo το 2021

Martin Bollier / Ελβετία

Στην πρώτη δεκάδα των International Cliff Diving Championships στην Ponte Brolla και Πρωταθλητής Ελβετίας το 2024.

Tim Thesing / Γερμανία

Μέλος της γερμανικής ομάδας High Diving / συμμετοχή σε κορυφαίες διοργανώσεις World Aquatics, μεταξύ άλλων στο World Championships 2024.

Jean-David Duval / Ελβετία

Μέλος της ελβετικής ομάδας High Diving στο World Championships 2023 & 2024 – 24ος στο Παγκόσμιο 2024

Remi Schüpbach / Ελβετία

Συμμετοχή στο World Aquatics High Diving Junior Championships 2024 – μέλος της νέας γενιάς Ελβετών high divers.

WOMEN

Maike Halbisch / Γερμανία

Κάτοχος του δυσκολότερου dive στην ιστορία γυναικείου high diving competition (DD 5.0) / 5η στο Junior World Championships, Brazil / 3η στο European Championships 2026 / Red Bull Cliff Diving wildcard

Annika Bornebusch / Δανία

Η πρώτη γυναίκα από τη Σκανδιναβία που συμμετείχε στο Red Bull Cliff Diving World Series (Mostar 2023 και Copenhagen 2026) / 6η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2022 / 3η θέση στο Swiss Open Championships 2026 / 3η θέση στο Cliff Diving στην Ponte Brolla το 2022 / 1η θέση στο Highjump το 2021 και το 2023 / 6 φορές πρωταθλήτρια Δανίας.

Ellie Smart / USA

2η στο Red Bull Cliff Diving World Series 2022 / 3η στο Red Bull Cliff Diving World Series 2023 Mostar / χάλκινη στο FINA High Diving World Cup 2018 / 9η στο World Aquatics Championships 2024.

Nelli Chukanivska / Ουκρανία

European High Diving Champion 2026 / 6η στο Red Bull Cliff Diving World Series 2025 / ανερχόμενη κορυφαία αθλήτρια της Ευρώπης

Madeleine Bayon / Γαλλία

Πρώτη Γαλλίδα που αγωνίστηκε στο Red Bull Cliff Diving World Series / συμμετοχές σε 3 World Aquatics World Championships και 2 World Cups / 5 συμμετοχές στο Red Bull Cliff Diving World Series.

Celia Fernández López / Ισπανία

Διεθνής high diver της Ισπανίας / 7η στο European Championships 2022 / συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις High Diving και Cliff Diving

Caitlyn Padgett / Καναδάς

1η θέση στην κατηγορία γυναικών στην Ponte Brolla το 2026 / συμμετοχή στα Junior World Championships το 2022 και το 2026 / συμμετοχή στο Red Bull Under My Wings στη Βοσνία το 2023 / συμμετοχή στο Coastal Classic το 2026.