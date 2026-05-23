Σοκ προκαλεί η υπόθεση κακοποίησης ενός 3χρονου κοριτσιού το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και αναζητήσεις εμπλεκομένων προσώπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως σημείωσε η κα Δημογλίδου μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού, ενώ οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, τον άνδρα που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά. Ωστόσο, κατά την εξέτασή του από τους γιατρούς, διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για περιστατικό κακοποίησης.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι το παιδί «περιγράφεται ως αρκετά κακοποιημένο από τους θεράποντες ιατρούς», ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να αποσαφηνιστεί αν τα τραύματα έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της κακοποίησης και να αποδοθούν ευθύνες.