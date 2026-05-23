Σοκ προκαλεί η υπόθεση κακοποίησης ενός 3χρονου κοριτσιού το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και αναζητήσεις εμπλεκομένων προσώπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι το παιδί «περιγράφεται ως αρκετά κακοποιημένο από τους θεράποντες ιατρούς», ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να αποσαφηνιστεί αν τα τραύματα έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της κακοποίησης και να αποδοθούν ευθύνες.