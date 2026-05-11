Το πρωί της Κυριακής της Σαμαρείτιδος, 10ης Μαΐου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος παρέστη, συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος, στην Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία, η οποία τελέσθηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, στο Φανάρι, επί τη εορτή της Μνήμης πάντων των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντων Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων του Θρόνου εκ της ενδημούσης Ιεραρχίας.

Μετά το πέρας της Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας και της δεξιώσεως στην Αίθουσα του Θρόνου, κατά την οποία ο Παναγιώτατος προσεφώνησε τους Εντιμολογιωτάτους Άρχοντας Οφφικιάλους του Οικουμενικού Θρόνου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος έγινε δεκτός σε ακρόαση από τον Παναγιώτατο στο Πατριαρχικό Γραφείο.

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Πρόδρομος υπέβαλε στον Παναγιώτατο τα υιικά σεβάσματα του ιδίου και του πληρώματος της εν Ρεθύμνη και Αυλοποτάμω Τοπικής Εκκλησίας και Του προσέφερε επετειακά δώρα, επί τη συμπληρώσει 35 ετών ευκλεούς Πατριαρχίας και 65 ετών Ιερωσύνης, ευχόμενος ο Πανάγαθος Θεός να χαρίζει στον Παναγιώτατο μακρότητα αγαθών ετών επ’ αγαθώ της Αγίας μας Εκκλησίας.

Ο Παναγιώτατος εξέφρασε το ενδιαφέρον και τη συμπάθειά του για την πρόσφατη τραγωδία με την δολοφονία του νεαρού Νικήστρατου Γεμιστού και παρέδωσε στον Σεβασμιώτατο άγιο Ρεθύμνης χειρόγραφο Πατριαρχικό Σημείωμα συμπαθείας προς την οικογένεια του μακαριστού Νικήτα, με την ευχή να μην υπάρξουν στο μέλλον άλλες παρόμοιες τραγωδίες.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο σημείωμα αναφέρει: «Στην οικογένεια του Νικήτα την συμπάθεια και τα πατρικά συλλυπητήριά μου. Αιωνία η μνήμη του αγαπημένου παιδιού σας. Σας χαιρετώ, σας ευλογώ και σας εύχομαι καλή υπομονή και κουράγιο».