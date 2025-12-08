Μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν με τη ρίψη χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις και την εκτόξευση πετρών από τους αγρότες, οι αγροτοκτηνοτρόφοι κατάφεραν να πλησιάσουν πιο κοντά προς το αεροδρόμιο, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις ανταποκρίθηκαν στο αίτημά τους και τους επέτρεψαν να κινηθούν προς τα κάτω και να παραταχθούν μπροστά στο αεροδρόμιο όπου αυτή την στιγμή υπάρχει μπλόκο της αστυνομίας.

Μάλιστα, ομάδα διαμαρτυρόμενων πέρασε τα περιμετρικά όρια του αεροδρομίου και βρέθηκε στον αεροδιάδρομο. Οι πτήσεις για λόγους ασφαλείας αναβάλλονται προς το παρόν.