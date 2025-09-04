Το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας της Ελούντας με μεγάλη λύπη και βαθιά συγκίνηση πληροφορήθηκε την απώλεια του κυρίου ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΚΟΤΟΥ. Ενός επιχειρηματία με όραμα για την περιοχή μας, που με τη συνεισφορά του ανέδειξε την Ελούντα σε έναν από τους δημοφιλέστερους παγκοσμίως προορισμούς, καθιερώνοντας την ως την “Ναυαρχίδα του Τουρισμού” στην Ελλάδα.

Το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα, Τετάρτη 03-09-2025 και ώρα 18:00 και σε ένδειξη σεβασμού αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

– Να παραστεί το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας κατά την τέλεση της εξόδιου ακολουθίας του.

– Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη του και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

– Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό ημερήσιο τύπο και να επιδοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος.

– Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του στο επόμενο Τοπικό Συμβούλιο, και να προταθεί η ονοματοδοσία ενός δρόμου της κοινότητας προς τιμή του.

Κύριε Σπύρο σε ευχαριστούμε για όλα!

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Ελούντας

Εμμανουήλ Λεμπιδάκης