Η Ανατολική Κρήτη και ιδιαίτερα το Λασίθι δοκιμάζονται σκληρά από την κακοκαιρία των τελευταίων ωρών. Από το Οροπέδιο Λασιθίου μέχρι την Ιεράπετρα, τα Φέρμα, την Αγία Φωτιά, τα Αχλιά, τον Μακρύ Γιαλό, τον Κουτσουρά και τα Φλαμουριανά, οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος ενός εξαιρετικά έντονου φαινομένου.

Στα Φέρμα χρειάστηκαν περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ανθρώπων από οχήματα, σπίτια και τουριστικά καταλύματα. Άνθρωποι κινδύνευσαν μέσα στη νύχτα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία. Σπίτια και επιχειρήσεις έχουν πλημμυρίσει, ενώ σοβαρές υλικές ζημιές καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.

Δύσκολη ήταν η νύχτα και στα Φλαμουριανά, στην Κοινότητα Μέσα Λακκωνίων του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού παρέσυραν πέτρες, χώματα και άλλα φερτά υλικά στο οδικό δίκτυο.

Ταυτόχρονα, το οδικό δίκτυο έχει δεχθεί τεράστια πίεση. Ο νότιος οδικός άξονας που συνδέει την Ιεράπετρα με τη Σητεία έχει τεθεί εκτός κυκλοφορίας, με τη σύνδεση των δύο περιοχών από τη νότια πλευρά του Λασιθίου να έχει ουσιαστικά διακοπεί. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε σημεία της Αγίας Φωτιάς και του Κουτσουρά, ενώ στα Φέρμα ο δρόμος έχει επίσης κλείσει και στην Αγία Φωτιά έχει σημειωθεί καθίζηση του οδοστρώματος. Προβλήματα καταγράφονται και στο επαρχιακό δίκτυο του Αγίου Νικολάου.

Αυτές τις ώρες προέχει ένα πράγμα: η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια όλων. Ακολουθούμε τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, αποφεύγουμε κάθε άσκοπη μετακίνηση και αφήνουμε τους ανθρώπους της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας, των Δήμων και όλων των υπηρεσιών που βρίσκονται στο πεδίο να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια.

Όμως, όταν περάσουν οι πρώτες κρίσιμες ώρες, θα βρεθούμε μπροστά στην επόμενη μεγάλη μάχη: να ξανασταθούν στα πόδια τους οι άνθρωποι και οι περιοχές που σήμερα βρίσκονται κάτω από το νερό.

Και στο Οροπέδιο Λασιθίου αυτή η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει.

Μέσα σε λίγους μόλις μήνες, το Οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται ξανά αντιμέτωπο με μια τεράστια καταστροφή. Ο κάμπος έχει μετατραπεί σε λίμνη και πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής παραμένει ασυγκόμιστο και κάτω από το νερό.

Η αξία της παραγωγής που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα χαθεί από την αγορά υπολογίζεται ήδη σε 13 έως 15 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα εκατομμύρια δεν είναι ένας απλός αριθμός. Είναι το εισόδημα οικογενειών. Είναι χρήματα που δεν θα πληρώσουν τους προμηθευτές, δεν θα επιστρέψουν στις τοπικές επιχειρήσεις, δεν θα κινηθούν στην αγορά του Οροπεδίου Λασιθίου και συνολικά του Λασιθίου.

Πίσω από κάθε στρέμμα που βρίσκεται σήμερα κάτω από το νερό υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει ήδη πληρώσει σπόρους, λιπάσματα, καύσιμα, εργατικά και εφόδια. Υπάρχουν παραγωγοί που αγόρασαν με πίστωση και περίμεναν τη συγκομιδή για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Υπάρχουν οικογένειες που σήμερα δεν αναρωτιούνται μόνο πότε θα αποζημιωθούν. Αναρωτιούνται πώς θα πληρώσουν όσα ήδη χρωστούν, πώς θα ζήσουν τους επόμενους μήνες και πώς θα μπορέσουν να ξαναμπούν στο χωράφι.

Και εδώ δεν έχουμε ακόμη δει το τέλος της καταστροφής.

Όσο τα νερά παραμένουν στον κάμπο, δεν γνωρίζουμε τι θα μπορέσει να σωθεί, τι θα σαπίσει μέσα στο έδαφος, ποια θα είναι η ζημιά στον σπόρο της επόμενης χρονιάς και ποιες ακόμη απώλειες θα αποκαλυφθούν όταν υποχωρήσουν τα νερά.

Γι’ αυτό η Πολιτεία δεν μπορεί αυτή τη φορά να περιοριστεί στη συνήθη διαδικασία μιας καταγραφής και μιας αποζημίωσης που θα φτάσει μήνες αργότερα.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΛΓΑ πρέπει να βρεθούν άμεσα στο Οροπέδιο Λασιθίου, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, για πλήρη και εξατομικευμένη καταγραφή κάθε ζημιάς στη φυτική και κτηνοτροφική παραγωγή.

Χρειάζονται γρήγορες και ουσιαστικές αποζημιώσεις και άμεση ρευστότητα για τους παραγωγούς. Ζητάμε να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο έκτακτης στήριξης, να εξεταστεί άμεσα η χορήγηση ενισχύσεων de minimis και να διεκδικηθεί η ενεργοποίηση ή αντίστοιχη αξιοποίηση του Μέτρου 23 για τους πληγέντες παραγωγούς του Οροπεδίου Λασιθίου.

Και χρειάζεται να δούμε επιτέλους και την επόμενη ημέρα. Την αποστράγγιση του κάμπου, τη διαχείριση των υδάτων, τη συντήρηση και λειτουργία των υποδομών και τα έργα που απαιτούνται ώστε να μη μετράμε κάθε φορά τις ίδιες καταστροφές.

Γιατί το Οροπέδιο Λασιθίου είχε χτυπηθεί ξανά πριν από λίγους μήνες. Είχαμε προειδοποιήσει, είχαμε παρέμβει, είχαμε ζητήσει στήριξη.

Σήμερα, λοιπόν, το ερώτημα προς την Πολιτεία δεν είναι μόνο τι θα κάνει μετά τη νέα καταστροφή. Είναι και τι έκανε από την προηγούμενη μέχρι σήμερα. Ή, μάλλον, τι δεν έκανε.

Το Λασίθι περνά δύσκολες ώρες. Αυτές τις ώρες προέχει να μην κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος.

Αμέσως μετά, όμως, δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία ημέρα.

Για τα σπίτια και τις επιχειρήσεις που πλημμύρισαν. Για τις υποδομές που καταστράφηκαν. Για τους ανθρώπους που έχασαν περιουσίες. Για τους παραγωγούς που βλέπουν τον κόπο μιας χρονιάς κάτω από το νερό.

Αυτή τη φορά το Λασίθι δεν μπορεί να αφεθεί να μετρά μόνο του τις πληγές του. Η Πολιτεία πρέπει να είναι εδώ. Άμεσα, έμπρακτα και για όσο χρειαστεί.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ