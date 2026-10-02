Euroleague: Έσπασε το… ρόδι ο Ερυθρός Αστέρας – Τα αποτελέσματα της 3ης Αγωνιστικής και η βαθμολογία

Την πρώτη νίκη του στην εφετινή Euroleague, πανηγύρισε ο Ερυθρός Αστέρας στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι Σέρβοι επικράτησαν με 77-72 της Αναντολού Εφές, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στη δεύτερη ήττα της, πριν την εκτός έδρας δοκιμασία της με τον Ολυμπιακό (9/10). Η ψυχραιμία από τη γραμμή των ελευθέρων βολών στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα και η απουσία του σταρ της Αναντολού Εφές, Μάικ Τζέιμς, που τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί πόδι πριν το τέλος της τρίτης περιόδου και αποχώρησε συντετριμμένος πάνω σε φορείο, συνέβαλαν ώστε ο Ερυθρός Αστέρας να σπάσει το… ρόδι στη φετινή διοργάνωση.

Κορυφαίος των νικητών ο Τσίμα Μονέκε με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από την Αναντολού ξεχώρισε ο Τζόρνταν Λόιντ με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-36, 56-53, 77-72

Σε ένα παιχνίδι με εντυπωσιακές εναλλαγές, η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 102-98 στη Σόφια, υποχρεώνοντας τους Μαδριλένους στην τρίτη διαδοχική ήττα τους στη φετινή EuroLeague.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, καθώς έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +9 (29-20) και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας δημιουργήσει διαφορά 20 πόντων (63-43). Η Ρεάλ, ωστόσο, αντέδρασε εντυπωσιακά στην τρίτη περίοδο, πραγματοποιώντας επιμέρους 32-12 και ισοφαρίζοντας σε 75-75 στο 30’. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Χάποελ βρήκε ξανά λύσεις και διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε.

Κορυφαίος των νικητών, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 2-1, ήταν ο Ελάιτζα Μπράιαντ με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ, συγκεντρώνοντας 40 βαθμούς στο PIR. Στους 22 πόντους σταμάτησε και ο Βασίλιε Μίτσιτς. Για τη Ρεάλ, ο Τεό Μάλεντον είχε επίσης 40 στο PIR, με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 63-43, 75-75, 102-98.

Στην 3η αγωνιστική της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (1-2/10/2026)

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 102-98

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 96-94

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 77-72

Παρί (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-78

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:15

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0

Φενέρμπαχτσε 2-0

Παρτιζάν 2-0

Βαλένθια 2-0

Ντουμπάι 2-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1

Βιλερμπάν 1-1

Μπαρτσελόνα 1-1

Μπάγερν Μονάχου 1-1

Αρμάνι Μιλάνο 1-1

Μπεσίκτας 1-1

Ζάλγκιρις Κάουνας 1-2

Ερυθρός Αστέρας 1-2

Αναντολού Εφές 1-2

Βίρτους Μπολόνια 1-2

Παρί 1-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-2

Μπασκόνια 0-2

Ρεάλ Μαδρίτης 0-3

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