Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φραγκούλης, συναντήθηκε σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2026, με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λασιθίου, Θωμά Χαριτάκη, με αντικείμενο την προετοιμασία της αγροτικής έκθεσης AGROEXPO 2027.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διοργάνωση της επόμενης έκθεσης, η οποία προγραμματίζεται για τα τέλη Μαΐου 2027, με χώρο διεξαγωγής τις εγκαταστάσεις της ΑΓΡΕΞ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα αύξησης του αριθμού των εκθεσιακών περιπτέρων, καθώς και σε προτάσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση και ανάπτυξη της διοργάνωσης.

Στόχος είναι η AGROEXPO να προβάλλει τον αγροτικό τομέα, την παραγωγή και τις επιχειρήσεις του κλάδου, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και την αναπτυξιακή προοπτική της Ιεράπετρας και του Λασιθίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, οι Αντιδήμαρχοι Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, Εμμανουήλ Τζώρτζης, Φωτεινή Περακάκη και Ιωάννης Καμινογιαννάκης και από το Επιμελητήριο Λασιθίου οι, Κωνσταντίνος Χαρκιολάκης και Ελευθέριος Χατζαντωνάκης και οι συνεργάτες Εμμανουήλ Παπαδάκης και Ρένα Πατεράκη.