Σε δύο σημαντικές αναθέσεις, που αφορούν την αναβάθμιση του κτιρίου της δωρεάς Δαουράκη και την εκπόνηση μελέτης της ανατολικής παράκαμψης Παλαικάστρου, αναφέρθηκε σε σημερινή συνέντευξη του ο Δήμαρχος Σητείας, κ Γιώργος Ζερβάκης παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, κ Στέλιου Σπυριδάκη.

Όπως ανέφερε οι δύο παρεμβάσεις αποτελούν προτεραιότητα για τη παρούσα Δημοτική Αρχή, καθώς συνδέονται τόσο με την αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων όσο και με τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Η πρώτη παρέμβαση αφορά το κτίριο που έχει δωρηθεί από την οικογένεια Δαουράκη και χρήζει εργασιών ανακαίνισης και αναβάθμισης, προκειμένου να καταστεί λειτουργικό και ασφαλές.

Σύμφωνα με τον κ Ζερβάκη, στόχος είναι να αξιοποιηθεί κατάλληλα το ακίνητο, εξετάζοντας και τη δυνατότητα μελλοντικής μεταφοράς της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σε αυτό.

Για τον σκοπό αυτό έχει εκπονηθεί η απαραίτητη τεχνική μελέτη και έχουν προχωρήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών.

Όπως διευκρίνισε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ Στέλιος Σπυριδάκης, οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν οικοδομικές εργασίες, εργασίες αποκατάστασης και προστασίας του κτιρίου, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ηλεκτροφωτισμό, καθώς και την αντιμετώπιση επιμέρους τεχνικών προβλημάτων, με βασικό στόχο την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά του.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή ανατολικής παράκαμψης του Παλαικάστρου, ένα αίτημα που, όπως επισημάνθηκε, έχει τεθεί εδώ και χρόνια από την τοπική κοινωνία.

Η σχεδιαζόμενη παράκαμψη αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του κεντρικού δρόμου του χωριού, στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας, αλλά και στη δημιουργία προϋποθέσεων για την αναβάθμιση του οικισμού δίνοντας τη δυνατότητα στην τοπική κοινότητα να προχωρήσει στον σχεδιασμό παρεμβάσεων ανάπλασης, με έμφαση στην πλατεία και τον δημόσιο χώρο.

Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι ο σχεδιασμός προχωρά σε συνεννόηση με την τοπική κοινότητα, ενώ μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα αναζητηθούν οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την κατασκευή του έργου.