Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας, που διοργανώνεται από φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο στις 30 και 31 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου 2026, με θέμα «Μνήμη και Πολιτιστική Κληρονομιά στη Νησιωτική Ελλάδα». Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν στις 11:00 το πρωί στην αίθουσα 9 των διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «ΞΕΝΙΑ», ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω σχετικού συνδέσμου.

Το συνέδριο αποτελεί μια σημαντική συνάντηση φοιτητών και φοιτητριών, αποφοίτων και νέων επιστημόνων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αρχαιολογία, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά. Στόχος της διοργάνωσης είναι να δημιουργήσει έναν γόνιμο χώρο επιστημονικού διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών και παρουσίασης της σύγχρονης ερευνητικής δραστηριότητας, αναδεικνύοντας τη συμβολή της νέας γενιάς στη μελέτη, την ερμηνεία και την προστασία του παρελθόντος.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχει η εσπερίδα που είναι αφιερωμένη στο μνημείο της Παπούρας και θα εστιάσει σε ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς και προστασίας των μνημείων. Παράλληλα, η Στρογγυλή Τράπεζα θα αποτελέσει πεδίο ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμού γύρω από σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν την αρχαιολογική επιστήμη.

Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική εκδρομή στη Μονή Αρκαδίου, στο Μουσείο της Ελεύθερνας και στις Μαργαρίτες. Η δράση αυτή θα προσφέρει στους συνέδρους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης, καθώς και εκφάνσεις της ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου και στην ενίσχυση της επιστημονικής και φοιτητικής δραστηριότητας.

Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας φιλοδοξεί να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ νέων ερευνητών και ερευνητριών, να προωθήσει τη διεπιστημονική προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και να αναδείξει τη σημασία της μνήμης ως στοιχείου συγκρότησης της συλλογικής ταυτότητας των νησιωτικών κοινωνιών.

Σύνδεσμος διαδικτυακής παρακολούθησης:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmpgJU4vQqbUboPhqluyYIdUJiXXu2mxCjD3UT3m9r3RGxWQ/viewform?usp=header

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Πληροφορίες για συνεντεύξεις: Μαρίνα Μαρή, συντονίστρια συνεδρίου. Τηλ: 6989414751