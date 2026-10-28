Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Α΄ αντιπρόεδρος της βουλής, Βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί μία από τις πιο ένδοξες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Είναι ημέρα μνήμης, συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας, κατά την οποία τιμούμε όλους εκείνους που στάθηκαν με θάρρος και αυταπάρνηση απέναντι στον φασισμό και τον ναζισμό, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας.

Το ιστορικό «ΟΧΙ» δεν αποτελεί μόνο μια ηρωική απάντηση του ελληνικού λαού, αλλά και ένα διαχρονικό μήνυμα αντίστασης, πίστης και αποφασιστικότητας. Μας υπενθυμίζει ότι η ενότητα, η αγάπη για την πατρίδα και η προσήλωση στις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας αποτελούν θεμέλια της εθνικής μας πορείας.

Έχουμε χρέος να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορική μνήμη και να μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενιές τα ιδανικά και τις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν οι πρόγονοί μας.

Σήμερα, τιμούμε τους ήρωες του 1940 και αντλούμε δύναμη από το παράδειγμά τους, με πίστη στις δυνατότητες της Ελλάδας και αισιοδοξία για το μέλλον.

Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του κόσμου!