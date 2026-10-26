Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μαζί με τον γγΑ, Γιώργο Μαυρωτά, συναντήθηκαν με τον νέο Πρόεδρο, Άγγελο Παπανικολάου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τους τόνισε: «Το ελληνικό μπάσκετ περνά μια πολύ δύσκολη δοκιμασία. Έχει ανοίξει μια βαθιά πληγή στο σώμα του και έχουν τρωθεί το κύρος και η αξιοπιστία του.

Από την πρώτη στιγμή, ως Υπουργείο Αθλητισμού, κινηθήκαμε αστραπιαία και παραπέμψαμε τις καταγγελίες, που ήρθαν στα χέρια μας, στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η Πολιτεία, με τις θεσμικές αντηρίδες που έχουμε δημιουργήσει, κατάφερε να προστατέψει τις διαδικασίες και το άθλημα, με γνώμονα τη διαφάνεια.

Προσκάλεσα σήμερα εκτάκτως τον νέο Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Τους μετέφερα ότι η εμπιστοσύνη της κοινωνίας έχει κλονιστεί και δεν αποκαθίσταται απλώς με ανακατανομή ρόλων στο εσωτερικό της ίδιας διοίκησης.

Σέβομαι το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας, όπως έχω δηλώσει πολλές φορές δημόσια, και δεν επιβάλλω αποφάσεις. Συστήνω, όμως, ξεκάθαρα τον δρόμο των εκλογών, το ταχύτερο δυνατό!

Σε μια τέτοια συγκυρία, όποιος διοικεί πρέπει να μην αμφισβητείται και να αντλεί τη νομιμοποίησή του από μια νέα, καθαρή εντολή των σωματείων.

Ο δρόμος των εκλογών δεν αναιρεί και δεν αποτελεί εμπόδιο για την ομαλή συνέχεια των βασικών λειτουργιών της Ομοσπονδίας, των αγωνιστικών δραστηριοτήτων και φυσικά των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαχειριστικοί έλεγχοι, που ήδη έχουμε ανακοινώσει, οι επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία –και μόνο- παραμένουν σε αναστολή, εξαιρουμένων των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών (π.χ. μισθοδοσία).

Βεβαίως, και τα σωματεία του μπάσκετ θα εξακολουθήσουν να επιχορηγούνται κανονικότατα.

Όλοι μαζί, η Πολιτεία, τα σωματεία, οι αθλητές και οι προπονητές, πρέπει να κλείσουμε αυτή την πληγή.

Όσο βρίσκομαι στο τιμόνι του αθλητισμού, θα είμαι θεματοφύλακας της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ακεραιότητας του αθλήματος. Το ελληνικό μπάσκετ πρέπει να βγει και θα βγει από αυτή την κρίση πιο καθαρό και πιο δυνατό».

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου, υπογράμμισε ότι όλο το ΔΣ κινείται στο ίδιο πλαίσιο με την Πολιτεία, επιζητά την κάθαρση και ως «μεταβατική διοίκηση, για να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων» θα οδηγήσει την Ομοσπονδία σε εκλογές «εντός εύλογου χρονικού διαστήματος», το χρονοδιάγραμμα των οποίων θα αποσταλεί άμεσα στο Υπουργείο.