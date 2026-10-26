Ένα καινούργιο… «παιχνίδι» της θάλασσας αντίκρισα χθες (Κυριακή 25 Οκτωβρίου), τη διάρκεια της βουτιάς στην παραλία Χαβάνια. Ένας φίλος της θάλασσας επάνω σε μια μικρή σανίδα, κινούνταν πάνω από την επιφάνεια του νερού, δίνοντας την εντύπωση ότι… πετούσε!

Το μυστικό ήταν μια «ηλεκτρική υδροπτερυγοσανίδα», γνωστή ως eFoil (ηλεκτρικό hydrofoil surfboard). Πρόκειται για σανίδα που θυμίζει εκείνη του σερφ, με ηλεκτρικό κινητήρα και ένα υποβρύχιο πτερύγιο στο κάτω μέρος της. Καθώς αναπτύσσει ταχύτητα, το πτερύγιο δημιουργεί άνωση και ανασηκώνει τη σανίδα πάνω από το νερό. Ο αναβάτης διατηρεί την ισορροπία του και ρυθμίζει ασύρματα την ταχύτητα μέσω ενός μικρού τηλεχειριστηρίου που κρατά στο χέρι του. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό… μια βόλτα στη θάλασσα που μοιάζει με… πτήση!

ΥΓ: Η κατάσταση στα Χαβάνια μας στενοχωρεί. Η αποκατάσταση του τοιχίου κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου παραμένει σε εκκρεμότητα. Κάποιες εργασίες ξεκίνησαν, αλλά στη συνέχεια σταμάτησαν. Ας ολοκληρωθεί, τουλάχιστον, η παρέμβαση πριν από την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ