

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου η κοινή εθιμοτυπική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων αδελφοποιημένων Δήμων.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος αντιπροσωπεία από τον αδελφοποιημένο Δήμο Râmnicu Vâlcea της Ρουμανίας, καθώς και εκπρόσωποι του Δήμου Λευκωσίας Κύπρου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας, της φιλίας και της διατήρησης των δεσμών μεταξύ των Δήμων.

Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ στην έντυπη ΑΝΑΤΟΛΗ.