Σε ενημέρωση για την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε και την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. προχώρησε ο ΓΣ Άγιος Νικόλαος, αναφέροντας αναλυτικά: Την προηγούμενη Τετάρτη 21 Νοεμβρίου συγκλήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του συλλόγου, μετά τον αδόκητο θάνατο της προέδρου μας Νατάσας Παγκαλου και προκήρυξη εκλογών. Από το αποτέλεσμα αυτών προέκυψε το επταμελές συμβούλιο. Πρόεδρος εξελέγη ο Ιωάννης Κεντριανακης. Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου ο νέος πρόεδρος κάλεσε τα μέλη με μοναδικό θέμα τη σύσταση νέου συμβουλίου. Από αυτό προέκυψαν τα παρακάτω:

Αντιπρόεδρος: Καστελλιανακης Κωνσταντίνος

Γραμματέας: Καμπανου Μαριαννα

Ταμίας: Νικητακη Πηνελοπη

Έφορος Α: Μανιτακη-Κερουλη Ροδουλα

Έφορος Β: Στεφα Κωνστινα

Έφορος υλικού: Παγκαλος Νικόλαος

Αναπληρωματικά μέλη: Σκυβαλλος Εμμανουήλ, Κατσιαβριας Αθανάσιος