Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα τιμήθηκε η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, με εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.

Οι εορτασμοί περιλάμβαναν δοξολογίες στους Ιερούς Ναούς, καθώς και καταθέσεις στεφάνων από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Γεωργίου, η δοξολογία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, ενώ ακολούθησαν η κατάθεση στεφάνων και η παρέλαση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους την ιστορική επέτειο.

Στην πρωτεύουσα του Δήμου, το Τζερμιάδο, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους. Στη συνέχεια, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων, ως ελάχιστος φόρος τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της χώρας.

Στην τελετή συμμετείχαν ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου κ.Γιώργος Αθανασάκης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η Βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και υπηρεσιών του Δήμου.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν μέσα σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας, αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της διατήρησης των αξιών της ελευθερίας, της ενότητας και της δημοκρατίας.