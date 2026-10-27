Την προετοιμασία τους ενόψει της συμμετοχής τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων ξεκίνησαν οι Μικτές ομάδες της ΕΠΣ Λασιθίου στις κατηγορίες Κ14 και Κ16, με τις πρώτες συναντήσεις να πραγματοποιούνται στο γήπεδο της Κριτσάς και στο γήπεδο της Αμμούδας αντίστοιχα.

Οι ενωσιακοί προπονητές Γιάννης Σταματάκης (Κ14) και Αντώνης Κορνάρος (Κ16) είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τους ποδοσφαιριστές που έχουν στη διάθεσή τους και να σχηματίσουν μια πρώτη εικόνα για το αγωνιστικό τους επίπεδο. Το αρχικό αυτό στάδιο είναι σημαντικό, καθώς στόχος είναι μέσα από τη συστηματική δουλειά να δημιουργηθούν δύο ανταγωνιστικά και ομοιογενή σύνολα, ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διοργάνωσης.

Πλέον οι προπονήσεις θα συνεχιστούν σε τακτική βάση, με τους δύο προπονητές να επιδιώκουν να βελτιώσουν τη συνεργασία και την αγωνιστική ετοιμότητα των παικτών, ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.

Η πρεμιέρα για τις Μικτές ομάδες της ΕΠΣ Λασιθίου είναι προγραμματισμένη για τις 11 Νοεμβρίου, με αντίπαλο το Ηράκλειο, σε εντός έδρας αναμετρήσεις.

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