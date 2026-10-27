Οι εξορμήσεις συνεχίζονται και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου ο Σύλλογός μας θα περπατήσει στις πλαγιές της Θρυπτής.

Υπάρχει η πιθανότητα μετά το πέρας της εκδρομής και ανάλογα με τον καιρό να κολυμπήσουμε στο υπέροχο Θόλος Καβουσίου. Οπότε κρατάτε και μαγιό.

Πορεία ανηφορική στο μεγαλύτερο μέρος της, από χωματόδρομο και δασικό μονοπάτι.

Συγκεκριμένα ξεκινώντας από το Εκκλησάκι της Αγίας Άννας θα κατευθυνθούμε προς το χωριό της Θρυπτής και κατόπιν προς την τοποθεσία Πυροφυλάκιο όπου αφού θαυμάσουμε την θέα και κάνουμε και ένα μικρό Πικ Νικ, θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής.

Ώρα συγκέντρωσης στην Σητεία 7:45 με ώρα αναχώρησης 8:00.

Δηλώσεις συμμετοχής έως και Παρασκευή βράδυ στο τηλ. 6977669765 Γιαλίζη Μαρία.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι παρακάτω όροι έχουν στόχο την καλύτερη και ασφαλέστερη συμμετοχή όλων στις δραστηριότητες του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας:

• Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η ιδιότητα μέλους του Συλλόγου και η τακτοποίηση της ετήσιας οικονομικής υποχρέωσης.

• Όσοι δεν είναι μέλη μπορούν να εγγραφούν την ημέρα της εκδρομής. Το κόστος εγγραφής είναι 10€ ετησίως και ισχύει έως 31/12 κάθε έτους.

• Κάθε μέλος συμμετέχει στις δράσεις του Συλλόγου με δική του ευθύνη. Ο Σύλλογος δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε συμβάν αφορά τους συμμετέχοντες.

• Οι γονείς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τα παιδιά τους.

• Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής ή αποκλεισμού συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής ή ατομικής ασφάλειας.

• Ο αρχηγός έχει επίσης το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη συμμετοχή σε άτομα που δεν τηρούν τους όρους ή δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

• Το πρόγραμμα των εξορμήσεων ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία της διαδρομής και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.

• Οι αναφερόμενες ώρες πορείας είναι ενδεικτικές και αφορούν μέσο ρυθμό πεζοπορίας, χωρίς τις απαραίτητες στάσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ