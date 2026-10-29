ΑΠΟ ΤΗ ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ζητούνται Ά μάγειρας, Β΄ μάγειρας και βοηθός σερβιτόρου για μόνιμη απασχόληση και καλές αποδοχές.

Πληροφορίες τηλέφωνα 6957-706.227 και 28410-25968