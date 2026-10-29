Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου–Λασιθίου Α.Ε., στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς και της διαρκούς στήριξης της φοιτητικής κοινότητας, προσφέρει έκπτωση 50% στα εισιτήρια μετακίνησης των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2026.



Με την πρωτοβουλία αυτή, συμβάλλουμε στη διευκόλυνση των καθημερινών τους μετακινήσεων, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους εξέλιξη.



Ευχαριστούμε θερμά το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την αναγνώριση της προσφοράς μας.

ΚΤΕΛ Ηρακλείου–Λασιθίου Α.Ε