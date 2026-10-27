Αναφορικά με τον εντοπισμό 60 αλλοδαπών στη ν. Χρυσή την 13.10.2026, συνελήφθη ένας 19χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νοτίου Σουδάν), εξ αυτών, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής που τους μετέφερε από τη Λιβύη στην Ελλάδα.

Αναφορικά με τον εντοπισμό 38 αλλοδαπών στην περιοχή «ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ» Ιεράπετρας, τις πρωινές ώρες της 21.10.2026, συνελήφθη ένας 17χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ν. Σουδάν), για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς επιβαίνοντες της λέμβου ως ο διακινητής που τους μετέφερε από τη Λιβύη στην Ελλάδα.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο της Ιεράπετρας.