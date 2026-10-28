Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, Η 28η Οκτωβρίου 1940 δεν είναι απλώς μια ημερομηνία χαραγμένη στις σελίδες της Ιστορίας μας. Είναι μια ημέρα που συμβολίζει τη δύναμη της ψυχής ενός ολόκληρου λαού.

Είναι η ημέρα που η Ελλάδα, έχοντας απέναντί της έναν ισχυρό και αδίστακτο εχθρό, ύψωσε το ανάστημά της και είπε το ιστορικό «ΟΧΙ». Ένα «ΟΧΙ» που δεν ήταν μόνο η απάντηση μιας κυβέρνησης. Ήταν η φωνή ενός λαού που επέλεξε την ελευθερία αντί της υποταγής, την αξιοπρέπεια αντί του φόβου, την αντίσταση αντί της παραίτησης. Σήμερα σκύβουμε με σεβασμό το κεφάλι μπροστά στους ήρωες του Έπους του ’40, στους ανθρώπους που πολέμησαν και θυσιάστηκαν στα βουνά της Πίνδου, αλλά και σε όλους εκείνους που έδωσαν τη δική τους μάχη για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας.

Η Κρήτη γνωρίζει καλά τι σημαίνει αγώνας για την ελευθερία. Ο τόπος μας, το Οροπέδιο Λασιθίου, ένας τόπος που έχει ποτιστεί με τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων μας, κρατά ζωντανή αυτή την ιστορική παρακαταθήκη.

Οι Κρητικοί, διαχρονικά, απέδειξαν ότι όταν η ελευθερία κινδυνεύει, η ψυχή δεν λογαριάζει το κόστος. Αυτό είναι και το μήνυμα που οφείλουμε να μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Να τους μάθουμε ότι η Ιστορία δεν είναι μόνο παρελθόν. Είναι ευθύνη. Ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη. Είναι αγαθό που κατακτήθηκε με θυσίες και απαιτεί διαρκή σεβασμό. Ότι η δημοκρατία, η ειρήνη, η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή είναι αξίες που πρέπει καθημερινά να υπερασπιζόμαστε.

Στη σημερινή εποχή, όπου ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και νέες προκλήσεις δοκιμάζουν τις κοινωνίες μας, το μήνυμα του 1940 παραμένει επίκαιρο: να μην υποχωρούμε μπροστά στις δυσκολίες, να στεκόμαστε όρθιοι και ενωμένοι και να υπερασπιζόμαστε με συνέπεια όσα αξίζουν πραγματικά.

Ως Οροπέδιο Λασιθίου έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις. Έχουμε όμως και κάτι πολύ πιο σημαντικό: ανθρώπους με δύναμη, αξιοπρέπεια, πείσμα και αγάπη για τον τόπο τους.

Με ενότητα, συνεργασία και πίστη στις δυνατότητές μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας και για τις επόμενες γενιές.

Ας κρατήσουμε, λοιπόν, ζωντανή τη μνήμη εκείνων που αγωνίστηκαν για να μπορούμε εμείς σήμερα να ζούμε ελεύθεροι. Ας τιμήσουμε τους ήρωες όχι μόνο με λόγια, αλλά και με τη στάση της ζωής μας. Γιατί το πραγματικό νόημα της 28ης Οκτωβρίου είναι να παραμένουμε ενωμένοι, υπερήφανοι, ελεύθεροι και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Χρόνια πολλά στην Κρήτη μας. Χρόνια πολλά στο ιστορικό και υπερήφανο Οροπέδιο Λασιθίου.

Τιμή και δόξα στους ήρωες του 1940.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου! Ζήτω η Ελλάδα!