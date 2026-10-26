Ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό παιχνίδι πραγματοποιήθηκε στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Ανδρών της ΕΚΑΣΚ, με τον Άγιο Νικόλαο Europlan να παρουσιάζει εξαιρετικό πρόσωπο για μεγάλο διάστημα, αλλά να μην καταφέρνει τελικά να ολοκληρώσει την προσπάθειά του με θετικό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας την ήττα 81-67 από τον Εργοτέλη.

Οι γηπεδούχοι παρά τα σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα έδειξαν ενέργεια, μαχητικότητα και πολύ καλή εικόνα, διεκδικώντας με αξιώσεις τη νίκη απέναντι σε έναν αξιόλογο αντίπαλο. Ωστόσο οι απουσίες των Γκαμπέλη, Βασιλάκη και Γείτονα, σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του Φούντα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, περιόρισαν ακόμη περισσότερο τις επιλογές του Χρήστου Μαυρόπουλου. Η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων από τον πάγκο, ιδιαίτερα στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, αποδείχθηκε καθοριστική, με την κόπωση να επηρεάζει σταδιακά την προσπάθεια των «κυανόλευκων».

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 15-25, 13-19, 17-25

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ EUROPLAN (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ): Κουλεντάκης 4, Κουτουλάκης 2, Παπαδάκης, Φούντας 3 (1), Χατζάκης, Χριστοδουλάκης 11 (1), Ιωάννου 2, Σκαλαίος 4, Τζιώρας 20 (2), Κριθινάκης 13 (3), Κωνσταντάρας 8 (1).

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΪΣΤΡΕΛΗΣ): Σούτας 4, Ηλιάκης 6, Πέτρου 20, Βλαχάκης, Μπαγλάνης 5, Μπαρλάς 17, Βιδάκης 6, Πανταζόπουλος 2, Παπαμαργαρίτης 15 (2), Αβανίδης, Μαματζάκης 2, Κυρίτση 4.

Ένα παιχνίδι με δύο διαφορετικά πρόσωπα έδωσε ο ΑΟΚ Ιεράπετρα απέναντι στον ΑΟΚ Χανιά τον οποίο υποδέχθηκε στο «Μάρκος Φωνιαδάκης», για το πρωτάθλημα Ανδρών της ΕΚΑΣΚ. Η ομάδα του Γιάννη Γαϊτανάκη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, παίζοντας όμορφο μπάσκετ και στηριζόμενη σε μεγάλο βαθμό στην πολύ καλή παρουσία της φουρνιάς των εφήβων της, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό μέχρι το τέλος, γνωρίζοντας την ήττα 71-62.

Η παρουσία των νεαρών αθλητών είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η προστασία τους και η διαχείριση του χρόνου συμμετοχής τους αποτελούν σταθερή προτεραιότητα, δεδομένου ότι ακολουθούν την επόμενη μέρα και οι υποχρεώσεις της εφηβικής ομάδας, που αποτελεί βασικό στόχο για τον σύλλογο.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 19-15, 13-19, 5-19

ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ): Καριώτης 14 (2), Σταυρακάκης 8, Σπυριδάκης 2, Καραλάκης 2, Αρώνης 3, Νικητάκης 13 (3), Μηλάς 8, Στρατάκης 6, Πατεράκης 2, Νάτσος, Τσακιράκης 4.

ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ (ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ): Δάρας, Κανάρος 1, Παντελέλης 2, Αντωνίου 3 (1), Μπουγάς, Κοντογιώργος 15 (1), Κοπίλης 2, Γιαννίκος 20 (4), Μωχάμεντ-Κριτσωτάκης 15, Σεκαδάκης 8, Κουμαρτζάκης 5.

Τα αποτελέσματα στην 2η αγωνιστική

ΑΟΚ Ιεράπετρα – ΑΟΚ Χανιά 62-71

Ηράκλειο – ΟΑ Χανίων 58-62

Άγιος Νικόλαος Europlan– Εργοτέλης 67-81

Κύδων – Ακαδημία 63-39

Ρεπό: Κρήτες

Η βαθμολογία

1.ΟΑ Χανίων (2-0) 4

2.ΑΟΚ Χανιά (2-0) 4

3.Ηράκλειο (1-1) 3

4.Κύδων (1-1) 3

5.Ακαδημία (1-1) 3

6.Εργοτέλης (1-0) 2

7.Άγιος Νικόλαος Europlan (0-2) 2

8.ΑΟΚ Ιεράπετρα (0-2) 2

9.Κρήτες (0-1) 1

Η επόμενη (3η) αγωνιστική

Εργοτέλης – ΑΟΚ Ιεράπετρα

ΑΟΚ Χανιά – Κύδων

Ακαδημία – Ηράκλειο

ΟΑ Χανίων – Κρήτες

Ρεπό: Άγιος Νικόλαος Europlan