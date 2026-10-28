Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου δεν είναι μόνο μια ημέρα μνήμης και τιμής για το ιστορικό «ΟΧΙ» των προγόνων μας. Είναι και μια βαθιά υπενθύμιση πως η ζωή μας καθορίζεται από τα μικρά και τα μεγάλα «ΟΧΙ» που καλούμαστε να πούμε καθημερινά.

Τα μεγάλα «ΟΧΙ» γράφουν την ιστορία των λαών. Τα μικρά, όμως, γράφουν την ιστορία της ζωής μας. Είναι το «ΟΧΙ» στην αδικία, στον φόβο, στην αδιαφορία, στην εκμετάλλευση, στον συμβιβασμό με όσα πληγώνουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Είναι η δύναμη να υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας, να προστατεύουμε την ελευθερία μας και να στεκόμαστε με σεβασμό δίπλα στον συνάνθρωπo μας.

Γιατί κάθε «ΟΧΙ» που λέγεται την κατάλληλη στιγμή μπορεί να γίνει η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Και κάθε «ΝΑΙ» στις αξίες, στην αλληλεγγύη, στην ανθρωπιά και στην ευθύνη είναι μια επιλογή που διαμορφώνει όχι μόνο τη δική μας πορεία, αλλά και το μέλλον των παιδιών μας.

Ας κρατήσουμε, λοιπόν, ζωντανό το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου. Ας θυμόμαστε πως η ελευθερία, η αξιοπρέπεια και η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητα αγαθά είναι κατακτήσεις που χρειάζονται καθημερινά τη δική μας στάση, τη δική μας φωνή και τη δική μας συμμετοχή.

Με σεβασμό στην ιστορία μας και πίστη στις αξίες που μας ενώνουν, ας συνεχίσουμε να λέμε τα «ΟΧΙ» που μας κρατούν ελεύθερους και τα «ΝΑΙ» που κάνουν τη ζωή μας πιο ανθρώπινη.