Η καρδιά του χορού χτύπησε ξανά στον Άγιο Νικόλαο, το τριήμερο Παρασκευή 23 έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η πόλη μας φιλοξένησε μία σημαντική διεθνή διοργάνωση χορού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως προορισμού πολιτισμού και μεγάλων εκδηλώσεων. Υποδέχθηκε 179 νέους χορευτές από την Ελλάδα και την Κύπρο, για τα προκριματικά του Dance World Cup. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη και χρηματοδότηση του Δήμου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με τη ΔΑΕΑΝ.

Το 2ο Dance World Cup συνεχίστηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου με νέες εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων χορευτών και ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου με την τελική παράσταση Gala και τις τελικές απονομές βραβείων, υποτροφίες και ειδικές παρουσιάσεις.

Κοινή ευχή όλων ήταν η επιτυχημένη αυτή διοργάνωση να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς ο Άγιος Νικόλαος έχει αποδείξει ότι μπορεί να φιλοξενεί με επιτυχία μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

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