Με την πρέπουσα λαμπρότητα γιορτάστηκε η φετινή Εθνική Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου στον Άγιο Νικόλαο.

Τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου όπου παρέστησαν εκπρόσωποι των πολιτικών, αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, σωματείων και κομματικών φορέων.

Στην συνέχεια, στο Ηρώο των Πεσόντων, στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από εκπρόσωπους Αρχών, σωματείων και εφεδροπολεμιστικών οργανώσεων.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ενδόξων νεκρών μας και ακολούθησε η παρέλαση. Παιάνισε η Δημοτική Φιλαρμονική.

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