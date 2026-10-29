Το 2027 δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ότι θα ολοκληρωθούν και τα υπόλοιπα 4,5 χλμ. του οδικού τμήματος Αγίου Νικολάου – Νεαπόλεως, προβαίνοντας μάλιστα στην εκτίμηση ότι πρωθυπουργός θα είναι και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος θα εγκαινιάσει το έργο ολοκληρωμένο.

Στις 1 μ.μ. ο κ. Δήμας συνοδευόμενος από τον Αναπλ. Υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κότσηρα και τον Γ. Γραμματέα Δημ. Αναγνώπουλο πραγματοποίησε και την επίσημη πλέον παράδοση των 10 χλμ. από τα 14.5 χλμ. του τμήματος ΒΟΑΚ, χωρίς να μπει σε διευκρινίσεις του τι ακριβώς αποδίδεται στην κυκλοφορία, αφού για τα 4 από τα 10 χλμ. η κυκλοφορία θα συνεχιστεί να γίνεται στον ένα μόνο κλάδο του δρόμου, όπως έχει διευκρινιστεί από την ανάδοχο εταιρεία.

Ο κ. Δήμας δήλωσε: «Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι Κρητικοί το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ταλαιπωρηθεί από τις εκτεταμένες εργασίες που γίνονται σε όλο το μήκος του ΒΟΑΚ, αλλά η ταλαιπωρία αυτή είναι προσωρινή. Οι λύσεις που δίνουμε με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου θα είναι μόνιμη, Αρα, λίγη υπομονή ακόμη και πιστεύω ότι όλοι θα βλέπουμε τη βελτίωση των μεταφορών στην Κρήτη, τη βελτίωση των υποδομών που θα εξυπηρετούν πρωτίστως τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και βεβαίως τον επισκεπτών που είναι πάρα πολλοί τα τελευταία χρόνια…».

Αναφερόμενος στο πρόβλημα καθίζησης στην κατασκευαζόμενη σήραγγα του Σελιναρίου, ο υπουργός δήλωσε: «Η κατασκευή του έργου είναι τεχνικά πολύ απαιτητικό και ιδιαίτερα η συγκεκριμένη σήραγγα είναι αντικείμενο περαιτέρω επιστημονικών αναλύσεων. Γίνονται όλες οι απαραίτητες κινήσεις και από την ανάδοχο εταιρεία και από το υπουργείο.

Γίνονται όλες οι μετρήσεις και αξιολογείται το φαινόμενο. Δυσκολίες υπάρχουν σε όλα τα σημαντικά έργα. Είναι κάτι που το διαχειριζόμαστε και πιστεύω θα λυθεί», είπε, αποφεύγοντας να εκτιμήσει αν το συγκεκριμένο πρόβλημα θα πάει πίσω το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, τονίζοντας ότι δυσκολίες υπάρχουν σε όλο το μήκος του ΒΟΑΚ.

«Προσπαθούμε όλα αυτά που μπορούμε να προβλέψουμε και να κάνομε νωρίτερα, να τα υλοποιήσουμε, ώστε να μην έχουμε παραπάνω δυσκολία, σε άριστη συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση και τους άλλους φορείς. Σε ένα υφιστάμενο οδικό δίκτυο το οποίο προσπαθούμε να μετατρέψουμε σε αυτοκινητόδρομο, υπάρχουν πάντοτε τεχνικές δυσκολίες τις οποίες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε», τόνισε ο υπουργός.

Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μαν. Μενεγάκης ο Διευθυντής Αστυνομίας Ν. Λασιθίου Μιχ. Τσιριλάκης και ο υποδιευθυντής Γεωρ. Παναγιωτάκης, ο ντιδήμαρχος Α. Μαυρής, ο Νικ. Δολαψάκης ως εκπρόσωπος του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Γιάννη Πλακιωτάκη κ.α.

Σημαντική ημέρα για την Κρήτη

Την επίσημη απόδοση στην κυκλοφορία των πρώτων χιλιομέτρων του οδικού τμήματος ΒΟΑΚ Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη χαιρέτησε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως θα συνεχίσει την στενή συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου το έργο να αποδοθεί έγκαιρα και στο σύνολο του στους πολίτες του Λασιθίου και όλης της Κρήτης.



Ο κ. Πλακιωτάκης με παρέμβασή του στην Βουλή ανέφερε ότι “Είναι μια σημαντική ημέρα για το Λασίθι και όλη την Κρήτη. Σήμερα, παραδίδονται, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα τα πρώτα χιλιόμετρα στο τμήμα του ΒΟΑΚ Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη. Η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Κρήτη και ειδικά για το Λασίθι καθώς το στρατηγικής σημασίας έργο θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια, θα βελτιώσει τις μετακινήσεις και θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας” ενώ διαβεβαίωσε πως “θα συνεχίσουμε με επιμονή και στενή συνεργασία την προσπάθεια για την ολοκλήρωση του έργου στο Λασίθι και σε όλη την Κρήτη”.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής συνεχάρη παράλληλα την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και όλους όσοι συμβάλουν για την υλοποίηση του κρίσιμου έργου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ