Με κάθε επισημότητα τιμήθηκε στην Ιεράπετρα η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940, αποδίδοντας φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου ΜητροπολίτουΙεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, παρουσία του Δημάρχου Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη, του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου Ιωάννη Πλακιωτάκη, εκπροσώπων των τοπικών Αρχών, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μαθητών, συλλόγων και φορέων.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ηρώων και κατάθεση στεφάνων από τους: Δήμαρχο Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη, εκπρόσωπο του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Ιωάννη Πλακιωτάκη Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου, Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Ιωάννη Ανδρουλάκη ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης, Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Κωνσταντίνο Μουσουράκη ως εκπρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων, Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας Νικόλαο Τζουμάκα ως εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενάρχη Ιεράπετρας Γεώργιο Πατεράκη ως εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος, Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας Παναγιώτη Αρχαύλη ως εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης Νεκτάριο Παπαβασιλείου, πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας Ιωάννη Σκύβαλο, εκπρόσωπο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελο Παπακωνσταντή, Σχολική Σύμβουλο και Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης Αικατερίνη Ρηνάκηως εκπρόσωπο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου Αθανάσιο Κατσαγκόλη, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μύρτου Αλέξανδρο Παντελάκη ως εκπρόσωπο των Μαρτυρικών χωριών Δήμου Ιεράπετρας, Κωνσταντίνο Νοτάκη ως εκπρόσωπο του συλλόγου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, Μαρία Κοτσιφάκη ως εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και απογόνων, εκπροσώπους του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Τον Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Κωνσταντίνος Φραγκούλης.

Στην Παρέλαση συμμετείχαν oι: Δημοτική Φιλαρμονική, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Λέσχη Τετρακίνησης 4Χ4, Πρόσκοποι, Οδηγοί, Μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Σύλλογοι, Σχολές παραδοσιακών χορών, Αθλητικά Σωματεία.

Η παρέλαση κορυφώθηκε με τη διέλευση του Τμήματος Διμοιρίας του Τάγματος Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών της 44ης Στρατιωτικής Διοικήσεως.

Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Φραντζεσκάκη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Τζουμάκας, οι Αντιδήμαρχοι, Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, Εμμανουήλ Τζώρτζης, Γεώργιος Γιακουμάκης, Φωτεινή Περακάκη, Ιωάννης Καμινογιαννάκης, Μαρίνα Αχλάτη, ο επικεφαλής δημοτικής παράταξης Ιωάννης Γουλιδάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μιχαήλ Σπυριδάκης, Άννα Αϊβαλιώτη, Κυριακή Δασενάκη, Νικόλαος Κλώνος και Νικόλαος Παπαδάκης, η Περιφερειακή Σύμβουλος Ελένη Βλάσση, πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, Διευθυντές σχολείων, ο Αν. Διοικητής του Νοσοκομείου Ιεράπετρας Γεώργιος Μπαρμπούνης, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, Αρχών, Φορέων και Συλλόγων του τόπου.

Τελετάρχης Ιεράπετρας: Κυριακή Δασενάκη, Δημοτική Σύμβουλος, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας.

Βοηθοί Τελετάρχη: Κωνσταντίνος Πρωτογεράκης, Γεράσιμος Κορνάρος, Δημοτικοί Υπάλληλοι.

Εκφωνήτρια παρέλασης: Μαριάννα Λασιθιωτάκη