Σειρά ενημερωτικών δράσεων με σκοπό την προστασία των ηλικιωμένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τις τηλεφωνικές απάτες διοργανώνει τις τρεις πρώτες Κυριακές του Νοεμβρίου η Υποδιεύθυνση δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου.

Ομιλητής θα είναι ο Αξιωματικός της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου Υ/Β Κωνσταντίνος Φαρμάκης και οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στην Ἐνορία Ἁγίας Τριάδος, την Κυριακή 8ⁿ Νοεμβρίου στην Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου – Ἁγίου Ἀντωνίου και την Κυριακή 15ⁿ Νοεμβρίου στην Ἐνορία Εὐαγγελίστριας