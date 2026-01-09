Από το Σύνδεσμο Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Νομού Λασιθίου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Το σωματείο μας ενημερώνει τους συναδέλφους μας που κατοικούν στη Σητεία, Μακρύ Γιαλό και Ιεράπετρα ότι οι ημερομηνίες στις οποίες θα γίνουν οι αιτήσεις επαναπρόσληψης καθώς και οι χώροι που θα μας φιλοξενήσουν είναι οι εξής:
- Σητεία — ξενοδοχείο Sitia beach 15/01/2026 17:00-20:00
- Μακρύ Γιαλό — ξενοδοχείο Villea village 16/01/2026 18:00-21:00
- Ιεράπετρα — Δημοτική αίθουσα Μελίνα Μερκούρη (μικρή) 17/01/2026 18:30-21:00
Σε περίπτωση αδυναμίας κάποιων συναδέλφων να παραστούν για να κάνουν την αίτησή τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με το σωματείο μας τηλεφωνικά.
Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Νικόλαος Καριχημακης
Η Γ. Γραμματέας Ζαμβια Ορφανακη