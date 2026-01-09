Το σωματείο μας ενημερώνει τους συναδέλφους μας που κατοικούν στη Σητεία, Μακρύ Γιαλό και Ιεράπετρα ότι οι ημερομηνίες στις οποίες θα γίνουν οι αιτήσεις επαναπρόσληψης καθώς και οι χώροι που θα μας φιλοξενήσουν είναι οι εξής:

Σητεία — ξενοδοχείο Sitia beach 15/01/2026 17:00-20:00

Μακρύ Γιαλό — ξενοδοχείο Villea village 16/01/2026 18:00-21:00

Ιεράπετρα — Δημοτική αίθουσα Μελίνα Μερκούρη (μικρή) 17/01/2026 18:30-21:00