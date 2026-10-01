Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή των Καρινών, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, ο άνδρας εντοπίστηκε στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κτηνοτρόφος είχε μεταβεί το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν είχε επιστρέψει, με αποτέλεσμα να δηλωθεί η εξαφάνισή του και να ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.