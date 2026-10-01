Με πέντε λιμενοφύλακες ενισχύεται από αύριο το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας το οποίο, ως γνωστόν, βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, λόγω των διαδοχικών ροών μεταναστών στα νότια παράλια του Ν. Λασιθίου.

Όπως δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής Γιάννης Πλακιωτάκης, κατόπιν αιτήσεως και του Λιμενάρχη Ιεράπετρας Γεωργ. Πατεράκη, ο αριθμός των αποσπάσεων λιμενικών για την ενίσχυση του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας αυξήθηκε προοδευτικά το τελευταίο τρίμηνο από 1 και 3 τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, σε 5 άτομα για τον Οκτώβριο.

Ν.Τ.