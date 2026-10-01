«Τρέχει» νερό ο Ξεροπόταμος!

Άλλαξε όψη η παραλία Γαργαδόρος!



Ο ελαιώνας του Σταυρού έγινε λίμνη!

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας