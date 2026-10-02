Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, στις 19.30 θα πραγματοποιηθεί στην Ιεράπετρα η Γιορτή Τουρισμού, η οποία είχε αναβληθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Ιεράπετρας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, με την ενεργό υποστήριξη της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Νοτιοανατολικής Κρήτης, του Νέου Πολιτιστικού Συλλόγου Ιεράπετρας και του Σωματείου Καφεστίασης Ιεράπετρας.

Με θεματικό άξονα «Ψηφιακή Ατζέντα και Τεχνητή Νοημοσύνη για τον Ανασχεδιασμό του Τουρισμού» (Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism), η εκδήλωση αναδεικνύει τον πολιτισμό, την τοπική ταυτότητα, την κρητική γαστρονομία και την κρητική φιλοξενία.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και DJ sets, καθώς και παρουσίαση κρητικών γεύσεων και τοπικών προϊόντων.

Παράλληλα, στο Ενετικό Φρούριο Καλέ θα φιλοξενηθεί έκθεση ζωγραφικής παιδιών, την οποία το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί από τις 18:30 έως τις 20:00.

Στην εκδήλωση συμμετέχει και στηρίζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη, ενώ ενεργή είναι και η συμμετοχή τοπικών επαγγελματιών και φορέων.