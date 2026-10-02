Σήμερα Παρασκευή 2/10/2026 και ώρα 12.00, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ( Τ.Ε.ΣΟ.Π.Π.) του Δήμου Ιεράπετρας.

Η συνεδρίαση, έγινε λόγω της πρόβλεψης για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, με έντονες βροχοπτώσεις κυρίως στους ορεινούς όγκους του Δήμου μας, από σήμερα αργά το βράδυ και έως αύριο Σάββατο 3/10/2026.

Στη σύσκεψη στην οποία προσκλήθηκαν εκτός από τα μέλη του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και εκπρόσωποι Φορέων, όλες οι εθελοντικές οργανώσεις και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, συζητήθηκαν θέματα συντονισμού και λήψη μέτρων προκειμένου να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν.

Για λόγους ασφάλειας των πολιτών αποφασίστηκε ο δρόμος από Μύρτο προς Τέρτσα να κλείσει καθώς και η μεγάλη ιρλανδική διάβαση στο Σαράτση Κάμπο.

Επειδή τα έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπεται να πλήξουν κυρίως τα ορεινά του Δήμου μας, συνιστούμε σε όλους τους δημότες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους από και προς όλους τους ορεινούς όγκους .

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης