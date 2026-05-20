Σε εκδήλωση ιδιαίτερης συγκίνησης και υψηλού συμβολισμού για τη συμπλήρωση 85 χρόνων από τη Μάχη της Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων στο Λονδίνο, συμμετείχε ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Γιάννης Πλακιωτάκης, μαζί με τον Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων Sir Lindsay Hoyle, μέλη του βρετανικού Κοινοβουλίου, εκπροσώπους της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και τον Πρέσβη της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γιάννη Τσαούση.



Στην ομιλία του, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία της Μάχης της Κρήτης ως συμβόλου ελευθερίας, αντίστασης και κοινής θυσίας, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορική μνήμη αποτελεί ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές και ότι οι ιστορικοί δεσμοί Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου παραμένουν ζωντανοί και επίκαιροι. Όπως τόνισε: «Ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας, οι λαοί μπορούν να επιλέξουν το θάρρος αντί της υποταγής, την ενότητα αντί της διαίρεσης και την ελευθερία αντί του φόβου».