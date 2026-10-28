Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940:

Το ελληνικό έπος του 1940 γράφτηκε πριν από 86 χρόνια, από όσους διάλεξαν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή τους.

Σήμερα τιμάμε την μνήμη των ηρώων που, κατά τον ποιητή, «προχώρησαν στα σκοτεινά», ενάντια σε κάθε φασιστική ιδεολογία και κάθε σκέψη κατάργησης πανανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία, η ανεξαρτησία, η δημοκρατία.

Φέρνουμε στη μνήμη μας με περηφάνεια τα γεγονότα της ιστορικής αυτής περιόδου και ατενίζουμε την επόμενη μέρα με ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο και την κοινωνία.

Διατηρούμε αναμμένη τη φλόγα που άναψε το ηρωικό ΟΧΙ των προγόνων μας και με ομοψυχία προστατεύουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ενάντια σε κάθε εκδήλωση ολοκληρωτισμού.

Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους.